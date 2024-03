Inner Mongolia Dazhong Mining Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für Inner Mongolia Dazhong Mining liegt der RSI bei 29,69, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Inner Mongolia Dazhong Mining in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion zeigt ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Inner Mongolia Dazhong Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls besonders positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,55 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,65 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Allerdings ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage ein Rating von "Neutral", da der gleitende Durchschnitt bei 9,54 CNH liegt und der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,15 Prozent) liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Inner Mongolia Dazhong Mining-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.