Inner Mongolia Dazhong Mining Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Stimmung unter den Anlegern für Inner Mongolia Dazhong Mining ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen zwei Wochen wurden ausgewertet, um ein weiteres Bewertungskriterium für die Aktie zu gewinnen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingeschätzt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Inner Mongolia Dazhong Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage (11,38 CNH) aktuell um -12,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,97 CNH) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,7 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9,97 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie hat einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (71,56) zeigt eine Überkauftheit an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Inner Mongolia Dazhong Mining.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Inner Mongolia Dazhong Mining in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Inner Mongolia Dazhong Mining diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.