Inner Mongolia Dazhong Mining Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Inner Mongolia Dazhong Mining-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 73,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, ergibt sich für Inner Mongolia Dazhong Mining eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität im Netz war üblich aktiv, während die Rate der Stimmungsänderung im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen aufwies.

Die technische Analyse der Inner Mongolia Dazhong Mining-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,89 CNH lag, was einer -12,32-prozentigen Abweichung vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 10,57 CNH eine Abweichung von -6,43 Prozent auf. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Inner Mongolia Dazhong Mining zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen fehlen und der Markt in den letzten Tagen keine starken Stimmungsthemen bezüglich des Unternehmens aufgegriffen hat.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Inner Mongolia Dazhong Mining-Aktie basierend auf dem RSI, der sentimentalen Analyse, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.