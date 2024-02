Inner Mongolia Dazhong Mining Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inner Mongolia Dazhong Mining-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 59,41, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung für Inner Mongolia Dazhong Mining ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Positivere Themen überwiegen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie derzeit laut dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 10,8 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,37 CNH um -13,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 9,85 CNH, was einer Abweichung von -4,87 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver wurde und das Unternehmen mehr Beachtung erhielt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Inner Mongolia Dazhong Mining-Aktie basierend auf diesen Bewertungsfaktoren ein "Gut"-Rating.