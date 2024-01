Innate Pharma im Check!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für Innate Pharma haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Innate Pharma derzeit bei 2,65 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst liegt jedoch bei 2,505 EUR, was zu einer negativen Abweichung von -5,47 Prozent führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,38 EUR, was einer positiven Abweichung von +5,25 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Innate Pharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis). Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Innate Pharma-Aktie aufgrund der Stimmung, der technischen Analyse und des RSI.