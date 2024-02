Innate Pharma Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Innate Pharma":

Die Aktienbewertung von Innate Pharma basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz und der Anlegerstimmung. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität im Netz, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Innate Pharma ein "Neutral"-Wert.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Innate Pharma wider. In den letzten Tagen dominierten negative Themen die Diskussion, während positive Aspekte kaum zur Sprache kamen. Die neuesten Unternehmensnachrichten sind jedoch größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Zusammenfassend erhält Innate Pharma von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Innate Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,59 EUR. Der letzte Schlusskurs (2,29 EUR) weicht um -11,58 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,45 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,53 Prozent) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Innate Pharma-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse bezieht auch den Relative-Stärke-Index (RSI) mit ein, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass Innate Pharma weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt ebenfalls weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Innate Pharma auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 64,19), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Innate Pharma-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.