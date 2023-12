Innate Pharma Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Innate Pharma":

In den letzten Wochen wurde bei Innate Pharma eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung des Stimmungsbildes führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt bekommt Innate Pharma daher eine gute Bewertung für dieses Kriterium.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Innate Pharma verläuft aktuell bei 2,66 EUR, was zu einer schlechten Einstufung der Aktie führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie jedoch ein gutes Signal erhalten, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen werden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Innate Pharma-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Innate Pharma.