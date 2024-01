Innate Pharma Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Innate Pharma":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit hinweg kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Innate Pharma-Aktie beträgt aktuell 31, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 37,9 keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Innate Pharma-Aktie.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei der Untersuchung dieser Faktoren im Zusammenhang mit Innate Pharma zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie vergeben.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Innate Pharma eingestellt waren, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Innate Pharma daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Abschließend lässt sich sagen, dass aus charttechnischer Sicht die Innate Pharma-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 2,695 EUR +14,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Somit ergibt sich auch hier insgesamt eine Einschätzung der Aktie als "Gut" für die beiden Zeiträume.