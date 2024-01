Inmune Bio Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Inmune Bio diskutiert, wobei mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um Inmune Bio, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Inmune Bio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,14 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,26 USD lag, was einer Abweichung von +38,33 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,75 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+28,69 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Inmune Bio-Aktie abgegeben, wovon alle 1 Bewertung "Gut" waren. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Inmune Bio vor, was das insgesamt positive Bild weiter bestätigt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau und liegt damit 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,47). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Inmune Bio-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird hierbei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.