Inmune Bio Aktie: Hammer-Nachricht!

Im Laufe der letzten 12 Monate haben Analysten der Inmune Bio Aktie einmal die Bewertung "Gut" gegeben, während sie keine neutrale oder schlechte Bewertung abgegeben haben. Langfristig gesehen erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 14,01 USD wurde dennoch von den Analysten betrachtet. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von -100 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 0 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Eine technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inmune Bio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,01 USD liegt somit deutlich darüber (+56,54 Prozent Abweichung), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,62 USD über dem letzten Schlusskurs (+20,57 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inmune Bio-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Inmune Bio in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.