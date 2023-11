Inmune Bio Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Investoren: Die Diskussionen über Inmune Bio in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Kommentare. Auch wurden überwiegend positive Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend betrachtet, ist die Aktie von Inmune Bio unserer Auffassung nach angemessen bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Inmune Bio in Richtung Negativ festgestellt werden. Diese Veränderung erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten in diesem Bereich bewerten wir das Kriterium als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dafür vergeben wir eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Inmune Bio daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Analystenbewertung: Langfristig schätzen Analysten die Aktie von Inmune Bio als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Inmune Bio. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 9,37 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Inmune Bio liegt bei 9,37 USD und weist eine Entfernung von +17,86 Prozent vom GD200 (7,95 USD) auf. Aus charttechnischer Sicht signalisiert dies ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beläuft sich auf 7,24 USD, was einem Abstand von +29,42 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Inmune Bio-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.