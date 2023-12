Inmobiliaria Colonial Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Inmobiliaria Colonial Socimi SA-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,65 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,605 EUR, was einem Unterschied von +16,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,88 EUR liegt mit einem Schlusskurs von +12,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin, wodurch die Gesamtbewertung auf dieser Basis als "Neutral" erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung durch die Redaktion führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage, so ergibt sich ein Wert, der darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, wodurch die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" erfolgt. Insgesamt erhält die RSI damit eine "Gut"-Einstufung.