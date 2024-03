Inmobiliaria Colonial Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Inmobiliaria Colonial Socimi SA-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,59 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,35 EUR lag, was einem Unterschied von -4,29 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,3 EUR weist eine geringe Abweichung von +0,94 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 1,79, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Inmobiliaria Colonial Socimi SA-Aktie ist neutral. In den sozialen Medien gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment vergeben.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält die Inmobiliaria Colonial Socimi SA-Aktie in der technischen Analyse und im Anleger-Sentiment insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.