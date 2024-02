Inmobiliaria Colonial Aktie: Alles nach Plan!

Das Internet hat einen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben, abhängig von der Anzahl von Wortbeiträgen und der Häufigkeit der Stimmungsänderung. In Bezug auf die Diskussionen zu Inmobiliaria Colonial Socimi SA wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Inmobiliaria Colonial Socimi SA derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,64 EUR, während der Kurs der Aktie bei 5,175 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,24 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,94 EUR, was einer Abweichung von -12,88 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Inmobiliaria Colonial Socimi SA bei 63,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 72 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Inmobiliaria Colonial Socimi SA ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.