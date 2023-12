Inly Media Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In unserem aktuellen Bericht über die Inly Media-Aktie analysieren wir die Stimmung und den Buzz in der Internet-Kommunikation sowie den Relative Strength Index (RSI) und die technische Analyse.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen wenig verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Inly Media-Aktie einen Wert von 86,95 für den RSI7 und von 48,78 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was in einem Gesamtranking von "Schlecht" resultiert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Inly Media-Aktie mit einer Entfernung von +72,52 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal aufweist. Der GD50 liegt bei +27,28 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Auf dieser Basis erhält Inly Media eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Inly Media-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in den kommenden Wochen gestalten werden.