Inly Media Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Inly Media: Stimmungs- und Buzz-Analyse, Relative Strength Index, technische Analyse und Anlegerstimmung

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Eine Untersuchung der Aktie von Inly Media hinsichtlich dieser Faktoren zeigt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Inly Media zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Inly Media bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Inly Media liegt bei 93,23, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Inly Media-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des letzten Schlusskurses (18 CNH) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (12,17 CNH) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der gleitende Durchschnitt bei 17,61 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Inly Media-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Inly Media von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergibt daher die Einstufung "Neutral". Zudem wurden 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.