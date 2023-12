Inly Media Aktie: Eine neue Chance!

Inly Media: Technische Analyse und Anlegerstimmung

Der gleitende Durchschnittskurs der Inly Media liegt aktuell bei 11,22 CNH, während der Aktienkurs selbst 27,27 CNH beträgt. Dies entspricht einer Distanz von +143,05 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 13,65 CNH auf, was einer Distanz von +99,78 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" für die technische Analyse.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) für 7 und 25 Tage wird deutlich, dass die Inly Media-Aktie überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 11,34 Punkten und der RSI25 bei 25,33, was zu einer "Gut"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um Inly Media größtenteils positiv ist. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, und insgesamt lassen sich fünf Handelssignale erkennen, wovon vier als "Gut" und eines als "Schlecht" eingestuft werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Inly Media bleibt in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ist die Inly Media-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung mit einer Gesamtbewertung von "Gut" angemessen bewertet.