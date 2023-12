Tencent Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Aktie von Tencent hat in jüngster Zeit einige negative Bewertungen von Analysten erhalten. Verschiedene technische Indikatoren deuten auf eine schlechte Performance hin. Der gleitende Durchschnitt für 200 Tage liegt aktuell bei 329,75 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 274 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,91 Prozent entspricht. Auf kurzfristigerer Basis beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 307,53 HKD, wobei der letzte Schlusskurs wiederum unter diesem Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von -10,9 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Tencent somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine schlechte Bewertung hin. Der RSI liegt bei 80,44, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 65,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI.

Auch die Stimmung der Anleger und in den sozialen Medien ist negativ. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Tencent aufgegriffen. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird Tencent eine "Neutral"-Bewertung zugeteilt, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht war, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich der Stimmung und des Buzz im Internet.

Insgesamt deuten also verschiedene technische Indikatoren, der RSI sowie die Stimmung der Anleger und in den sozialen Medien auf eine schlechte Performance der Tencent-Aktie hin.

