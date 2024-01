Inke Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) von Inkeverse liegt bei 39,29, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dies ergibt eine Bewertung als "Neutral". Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage, ergibt sich ein RSI von 61, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"- Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Inkeverse als durchschnittlich und stabil beurteilt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,87 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 0,83 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,84 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".