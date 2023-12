Inke Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Inkeverse-Aktie bei 0,88 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,91 HKD, was einem Unterschied von +3,41 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Bei der Analyse im Rahmen der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der letzte Schlusskurs von 0,84 HKD liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt um +8,33 Prozent, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Inkeverse-Aktie daher eine gute Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als neutral bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild rund um Inkeverse. Weder eine deutlich positive noch eine deutlich negative Tendenz wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Diskussionsstärke blieb unverändert. Insgesamt wird daher auch dieser Aspekt als neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Inkeverse zeigt eine Überverkauft-Situation an und wird daher positiv bewertet, während der RSI25 neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Inkeverse-Wertpapier daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.