Init Innovation Traffic Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Init Innovation Traffic wird durch trendfolgende Indikatoren bewertet, um anzuzeigen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 29,14 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 30,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,11 EUR, was einer Abweichung von +5,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Init Innovation Traffic auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Init Innovation Traffic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,91 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 12,75 Prozent gestiegen sind. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 7,19 Prozent im letzten Jahr um 24,72 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Init Innovation Traffic derzeit eine Dividendenrendite von 2,52% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 22,88%. Dies ergibt die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Init Innovation Traffic mit einem Wert von 21,03 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Software" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 69,8, womit sich ein Abstand von 70 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.