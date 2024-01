Init Innovation Traffic Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Init Innovation Traffic mit 21 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 21,03 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 70 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Deshalb wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" betrachtet.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Init Innovation Traffic-Aktie bei 29,32 EUR. Der letzte Schlusskurs von 32,1 EUR weicht somit um +9,48 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,02 EUR) liegt mit einem Abweichung von +6,93 Prozent über dem letzten Schlusskurs (32,1 EUR), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich über einen längeren Zeitraum ein neutraler Eindruck für Init Innovation Traffic. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Init Innovation Traffic im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,91 Prozent erzielen, was 22,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Software" beträgt die mittlere jährliche Rendite 15,8 Prozent, und Init Innovation Traffic liegt aktuell 16,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.