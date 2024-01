Inission AB Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

In den letzten zwei Wochen wurde Inission von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Inission-Aktie bei 54,82 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,2 SEK liegt, was einer Abweichung von -13,9 Prozent entspricht. Daher erhält Inission eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 49,39 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inission-Aktie hat einen Wert von 88, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Inission.