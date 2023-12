Inhibrx Inc Aktie: Das war ja klar …

In den letzten zwei Wochen wurde Inhibrx von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge. Andererseits wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Langfristig betrachtet wird die Inhibrx-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt. Von insgesamt 1 positiven Bewertung, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen, geht das Kursziel der Analysten von einem Wert von 35 USD aus, was einer erwarteten Performance von 20,52 Prozent entspricht und somit eine positive Einschätzung zur Folge hat.

Aus technischer Sicht erhält die Inhibrx-Aktie ebenfalls eine positive Bewertung. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,46 USD, während der letzte Schlusskurs bei 29,04 USD (+35,32 Prozent Unterschied) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 20,42 USD eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Inhibrx-Aktie kurzfristig und auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Somit erhält sie auch in diesem Punkt eine positive Bewertung unserer Analyse.

Zusammenfassend erhält die Inhibrx-Aktie von unserer Redaktion in allen Bereichen eine positive Gesamtbewertung.