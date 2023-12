Inhibrx Inc Aktie: Das ist die Höhe!

Die Analystenbewertung für die Inhibrx-Aktie fällt durchweg positiv aus. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle als "Gut" eingestuft worden. Auch die Kursziele zeigen eine positive Tendenz, mit einem Durchschnitt von 35 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 1,6 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Aktie von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings gab es auch negative Diskussionen über das Unternehmen Inhibrx. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Inhibrx. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie aktuell viel Aufmerksamkeit erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Inhibrx-Aktie derzeit als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Aktie auf technischer Basis als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Inhibrx-Aktie von Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse positive Bewertungen, was auf eine vielversprechende Entwicklung hindeutet.