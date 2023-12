Siebert Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Siebert in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit "Gut". Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Siebert wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird Siebert derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,06 USD, womit der Kurs der Aktie (1,74 USD) um -15,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,75 USD. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,57 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Wer aktuell in die Aktie von Siebert investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,67 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siebert liegt bei einem Wert von 5. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 56,81) unter dem Durchschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Siebert damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.