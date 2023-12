Inhibrx Inc Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Diskussionen über Inhibrx in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Inhibrx bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inhibrx-Aktie zeigt einen Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 26,06 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Inhibrx.

Die Stimmung hat sich für Inhibrx in den letzten Wochen jedoch eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Inhibrx eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut" und 0 Mal die Einschätzung "Neutral" sowie "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Inhibrx vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 25,49 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 35 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".