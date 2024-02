Inhibrx Inc Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analyse der Aktienkurse von Inhibrx basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Laut einer Untersuchung unserer Analysten auf sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Inhibrx in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Inhibrx hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben Inhibrx in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut"-Einstufung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daher ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Inhibrx vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 38,28 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -8,57 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Inhibrx in den sozialen Medien zugenommen, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Inhibrx in den sozialen Medien war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Aktuell wird der RSI der Inhibrx mit 20,57 bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,4 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.