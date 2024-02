Inhibrx Inc Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Inhibrx liegt bei 63,23, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,43 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Inhibrx zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Inhibrx.

Die Analysten haben die Aktie von Inhibrx in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 37,57 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -6,84 Prozent hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf den Analystenbewertungen.

In den letzten zwei Wochen wurde Inhibrx von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Inhibrx.