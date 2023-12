Inhibitor Therapeutics Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktienanalyse von Inhibitor Therapeutics zeigt, dass der Kurs von 0,078 USD derzeit um 13,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Auf der Grundlage der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +56 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Inhibitor Therapeutics in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird. Dementsprechend wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inhibitor Therapeutics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (54,77) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt somit für Inhibitor Therapeutics insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Inhibitor Therapeutics in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen erhalten hat. In den letzten Tagen wurden jedoch weder besonders positive noch negative Themen stark diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Gut".