Inhibitor Therapeutics Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für Inhibitor Therapeutics liegt der aktuelle RSI-Wert bei 40, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des Unternehmens als neutral.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag die Diskussion von positiven Themen geprägt war, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "schlecht".

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von +84 Prozent, was aus charttechnischer Sicht eine "gute" Bewertung für die Inhibitor Therapeutics-Aktie ergibt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.