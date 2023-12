Inhibikase Therapeutics Inc Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Inhibikase Therapeutics. An zehn Tagen waren die Anleger positiv eingestellt, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen äußerten sich die Anleger ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Inhibikase Therapeutics liegt bei 25, was für einen Zeitraum von 7 Tagen als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 29,28, was einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Inhibikase Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,53 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,38 USD liegt, was einer Abweichung von -45,45 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1 USD, was einer Abweichung von +38 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Inhibikase Therapeutics festgestellt. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zusammengefasst wird Inhibikase Therapeutics daher für diese Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Inhibikase Therapeutics Inc kaufen, halten oder verkaufen?

