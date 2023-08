Inhalis Therapeutics SA erreicht mit der Einreichung der Patentanmeldung einen Meilenstein.

Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) -Inhalis Therapeutics SA (https://inhalis.com/), ein wegweisendes Unternehmen in Privatbesitz, das sich auf fortschrittliche Inhalationstherapien bei lebensbedrohlichen Erkrankungen spezialisiert hat, präsentiert mit der Einreichung eines neuen Patentantrags für INHAL-101, seines wichtigsten Wirkstoffs, einen bedeutenden Schritt nach vorn. Dieser strategische Schritt stärkt die Positionierung des Unternehmens und bereichert sein Portfolio an geistigem Eigentum.Dr. Silvia Panigone, Geschäftsführerin von Inhalis Therapeutics, äußerte ihre Begeisterung darüber und erklärte: "Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins ist ein Moment großen Stolzes für Inhalis." Unser engagiertes Team hat sich unermüdlich der Entwicklung von INHAL-101 verschrieben, einem einzigartigen niedermolekularen PI3K/mTOR/BRD4 trispezifischen Inhibitor. Diese bahnbrechende Formulierung nutzt firmeneigene mSAS® Technologie mit superkritischer Flüssigkeit und weist ein überzeugendes Potential auf, um die komplexen Herausforderungen der idiopathischen Lungenfibrose (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF) zu bewältigen. Indem es die IPF-getriebenen pathogenen Elemente durch ein einziges inhalierbares Medikament, mit ausgezeichnetem Sicherheitspotenzial, selektiv hemmt, bietet INHAL-101 die Möglichkeit, seine volle pharmakologische Kraft als wirksames und gut verträgliches Medikament zu entfalten. Diese jüngste Patentanmeldung stärkt unsere Wettbewerbsposition und schafft zusätzlichen Wert für Inhalis. Wir verfolgen weiterhin unser Ziel und widmen uns vor allem den Menschen, die von IPF betroffen sind und die von unserem unermüdlichen Engagement profitieren werden."Informationen zu Inhalis Therapeutics SAInhalis Therapeutics SA hat es sich zum Ziel gesetzt, bahnbrechende inhalative Behandlungen für lebensbedrohliche Krankheiten zu entwickeln. Solide Wissenschaft und branchenführende Verabreichungstechnologie werden mit einem erfahrenen Managementteam kombiniert, um neue inhalative Behandlungen für idiopathische Lungenfibrose und weitere Krankheiten zu erforschen und zu entwickeln. Der führende Wirkstoff, INHAL-101, eine bahnbrechende Lösung für IPF, wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 in die klinische Erprobung gehen. Die Produktreihe des Unternehmens umfasst auch INHAL-102, das auf die Behandlung von Lungenkrebs zugeschnitten ist, sowie weitere Wirkstoffe in späten präklinischen Wirksamkeitsstudien für Onkologie, fibrotische Erkrankungen und Lungeninfektionen.Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:Dr Silvia Panigone, EMBAGeschäftsführerinInhalis Therapeutics SATel.: +41 78 89 89 644E-Mail: silvia.panigone@inhalis.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2189259/Inhalis_Therapeutics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/inhalis-therapeutics-sa-erreicht-mit-der-einreichung-der-patentanmeldung-einen-meilenstein-301904792.htmlOriginal-Content von: Inhalis Therapeutics SA, übermittelt durch news aktuell