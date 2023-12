Inhalerx Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird der RSI-Wert für Inhalerx mit 100 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Inhalerx zeigten zuletzt mehrheitlich positive Meinungen. Insgesamt wurde jedoch weder stark positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,04 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,029 AUD eine Abweichung von -27,5 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,04 AUD deutlich über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Inhalerx wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

