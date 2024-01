Inhalerx Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Minerals":

Die technische Analyse der Aktie von Inhalerx zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,04 AUD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 0,026 AUD gehandelt wird, was einem Abstand von -35 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,03 AUD, was einer Differenz von -13,33 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Inhalerx insgesamt positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Inhalerx in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Inhalerx überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Inhalerx auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments eine Bewertung von "Schlecht" bis "Gut".