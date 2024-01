Ingv Adr Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Ing Groep liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50 eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" bewertet.

Die Diskussionen über die Ing Groep in den sozialen Medien zeigen aktuell eine Häufung von negativen Meinungen in den letzten zwei Wochen. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Ing Groep-Aktie für die letzten 200 Handelstage (230,15 MXN) nur minimal vom aktuellen Schlusskurs (228,5 MXN) ab, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine nahezu gleiche Abweichung zum aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer "neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Ing Groep-Aktie daher als "neutral" bewertet.