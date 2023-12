Ingv Adr Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die niederländische Finanzinstitution Ing Groep wird derzeit als neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,26 und somit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird weder als über- noch unterbewertet eingestuft. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als neutral bewertet, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Dividendenrendite beträgt 4,62 Prozent, was leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt, und wird daher ebenfalls neutral bewertet. In den letzten 12 Monaten erzielte Ing Groep eine Performance von 100,61 Prozent, was eine Outperformance von +100,61 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Somit erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Trotz negativer Bewertungen in den sozialen Medien und einer neutralen Einschätzung auf fundamentaler Basis, wird Ing Groep also insgesamt positiv bewertet.

Ingv Adr kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ingv Adr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ingv Adr-Analyse.

Ingv Adr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...