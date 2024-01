Ingv Adr Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie Ing Groep werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und deren Veränderung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über die Stimmungslage. Nach einer Untersuchung basierend auf diesen Faktoren zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Ing Groep derzeit 230,15 MXN, während der aktuelle Kurs bei 228,5 MXN liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 228,5 MXN, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral" für die technische Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Ing Groep von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell zeigt der RSI für Ing Groep einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.