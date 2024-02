Ingv Adr Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Ing Groep wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 227,18 MXN, während der Aktienkurs bei 228,5 MXN um +0,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 228,5 MXN ergibt eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Ing Groep wird auf sozialen Plattformen überwiegend negativ bewertet. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ing Groep führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral". Sowohl der RSI als auch der RSI25, bezogen auf verschiedene Zeiträume, deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Ing Groep-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger.