Ingredion im Check!

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Kommunikation über Ingredion. Es gab weder einen klaren Trend hin zu positiven noch zu negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Ingredion deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch gänzlich ignoriert wird. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Ein wichtiges Signal aus der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI der Ingredion bei 34,68 liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ein weiterer Indikator, der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,07 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat Ingredion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,94 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Outperformance von +27,33 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite jedoch 11,33 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist Ingredion ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,04 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,6 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Ingredion, basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien.