Ingredion Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Einfluss von Sentiment und Buzz auf die Aktie von Ingredion Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Indikatoren für das Bild einer Aktie sein. In den letzten vier Wochen wurde bei Ingredion eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ingredion daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Fundamentale Analyse Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingredion liegt bei 11,44, was unter dem Branchendurchschnitt (72 Prozent) liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 40,97 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhalten hat.

Dividendenrendite Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche bietet Ingredion eine Dividendenrendite von 3,28 %, was 0,59 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,87 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Relative Strength Index (RSI) Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Ingredion liegt bei 72,26, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 30,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.