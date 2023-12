Ingredion Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Ingredion ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Diskussion hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft. Somit erhält Ingredion insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingredion bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,43 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält Ingredion auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Analysten schätzen langfristig die Aktie von Ingredion als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 2 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet haben. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Einschätzungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 115 USD, was einer Erwartung von 5,96 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Ingredion daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ingredion liegt bei 54,84, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, weist mit einem Wert von 35,58 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl die Stimmung der Anleger als auch fundamentale und technische Analysen eine positive Einschätzung von Ingredion als Anlage zeigen.