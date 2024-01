Ingredion Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Diskussionen über Ingredion in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten Wochen wurden vorwiegend neutrale Themen diskutiert, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ingredion insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Basierend auf der Kursprognose von 115 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 4,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Ingredion eine Rendite von 11,83 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Ingredion weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt.

Zusammenfassend wird das Ingredion-Wertpapier insgesamt als "Gut" bewertet, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch basierend auf Analysteneinschätzungen und dem Branchenvergleich.