Ingredion Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Ingredion erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,83 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt Ingredion jedoch 142,1 Prozent unter dem Durchschnitt von 153,93 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -11,7 Prozent, und Ingredion liegt aktuell 23,53 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ingredion diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Ingredion mittlerweile auf 103,28 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 109,69 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 102,32 USD, was einem Abstand von +7,2 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Was die Dividende betrifft, so verzeichnet Ingredion derzeit eine Dividendenrendite von 3,28 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -0,8 Prozent, weshalb die Ingredion-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.