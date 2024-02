Ingles Markets Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Ingles Markets hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um 104,63 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -121,51 Prozent für Ingles Markets führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 78,48 Prozent, und Ingles Markets verzeichnete eine Unterperformance von 95,37 Prozent im Vergleich dazu. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Ingles Markets in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 81,7 USD für die Ingles Markets-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 76,64 USD, was zu einer negativen Abweichung von -6,19 Prozent führt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (83,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,46 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ingles Markets derzeit eine Dividendenrendite von 0,75 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,79 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.