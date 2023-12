Ingles Markets Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes über die Zeit in Relation. Der RSI der Ingles Markets-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 49, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 40,22 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Ingles Markets-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -16,49 Prozent erzielt, was mehr als 170 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln") liegt die Rendite mit 5,61 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -10,88 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ingles Markets-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Ingles Markets weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung hin, wodurch eine "Neutral"-Einstufung erforderlich ist. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ingles Markets in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".