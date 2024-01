Ingles Markets Aktie: Jubelschreie!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Nach einer Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Meinungen zu Ingles Markets überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ingles Markets diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Ingles Markets im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,76 Prozent erzielt, was 162,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -6,47 Prozent, und Ingles Markets liegt aktuell 1,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird für die Ingles Markets-Aktie ein Durchschnitt von 82,98 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 88,28 USD, was einer Differenz von +6,39 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ingles Markets zeigt einen Wert von 28,49, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30 und zeigt eine neutrale Situation an, die ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie mit "Gut" eingestuft.