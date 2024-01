Ingles Markets Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Ingles Markets-Aktie wird in Bezug auf die technische Analyse als neutral bewertet, da der aktuelle Schlusskurs von 86,84 USD um +4,68 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (82,96 USD) abweicht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (83,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,19 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Ingles Markets-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,03 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (33,32) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Ingles Markets mit 0,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (2,76), was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, da in den letzten beiden Wochen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.