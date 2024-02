Ingles Markets Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ingles Markets-Aktie zeigt eine überkaufte Situation an, mit einem Wert von 83 für die letzten 7 Tage und 74,24 für die letzten 25 Tage. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Ingles Markets mit -16,89 Prozent um mehr als 39 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite von Ingles Markets mit 19,6 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 2,72 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Ingles Markets liegt aktuell bei 0,75 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit grünen Stimmungsbarometern an fünf Tagen und neutraler Stimmung an einem Tag. Aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Ingles Markets-Aktie auf Basis des RSI, der Branchenvergleich Rendite und der Dividendenpolitik, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.