Inghams Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Inghams-Aktie zeigt, dass der Kurs von 3,54 AUD derzeit -9,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung hingegen "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,14 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inghams-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 52,29 weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Inghams basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Inghams-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf einer Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Inghams-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.